Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers'ı 128-99 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 29 sayı farkla mağlup ederek sezonun 33. galibiyetine ulaştı.
Lakers'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Davis'in yokluğunda all-star LeBron James 31 sayı ve 8 asist, Dwight Howard 21 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezon 28. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı ve 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 34 dakika 59 saniye sahada kalan Cedi Osman 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı.
Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Indiana Pacers'a 101-95 yenildiği müsabakada 3 sayı, 2'şer ribaunt ve top çalma, 1 asistle oynadı.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-117 (uzatmalarda)
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 101-95
Boston Celtics-Chicago Bulls: 113-101
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-117
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-112
Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-114
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 128-99
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