Los Angeles Clippers ismini ve logosunu değiştiriyor

NBA'de sezona iddialı hazırlanan Los Angeles Clippers, yeni salon tanıtımının ardından şimdi de isim ve logosunu değiştiriyor.

Los Angeles Clippers'ta yenilikler bitmiyor. Kawhi Leonard ve Paul George transferleriyle iddialı bir kadro kuran Clippers, geçtiğimiz günlerde yeni salonunu tanıtmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağı belirtilen spor kompleksi, takım taraftarlarında da büyük bir heyecan uyandırdı.

Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Balmer şimdi de takımın isminde ve logosunda değişikliğe gitmeyi planladığını belirtti.

Balmer, takımın Staples Center'dan ayrılarak, 2024'te maçlarını oynamaya başlayacağı salona isim ve logo değişikliğiyle gitme fırsatının hayatta bir kez gelebileceğini kaydetti.

Los Angeles Clippers'ın sahibi ayrıca, bunu takıma yeni bir marka kimliği kazandırma fırsatı olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

(TRT Spor)