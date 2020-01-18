Loris Karius'u göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung ile anlaştı

Liverpool’dan kiralık olarak gelen ve sözleşmesine 8 milyon euroluk opsiyon bulunan Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yeni kalecisini buldu.
LUNG BEŞİKTAŞ'TA
Maddi olarak kötü günler geçiren Kara Kartal’ın Karius’un kontratına koyulan maddeyi kullanmayacağı öğrenilirken, Erdal Torunoğlulları’nın Rumen eldiven Silviu Lung’u kadrosuna katacağı ifade edildi. Sezon sonunda Kayserispor’la sözleşmesi sona erecek olan Lung’un işini bitirdiği kaydedilen Beşiktaş’ın kaleci problemini çözdüğü anlaşılırken oyuncuya bazı La Liga ekiplerinin de talip olduğu fakat 30 yaşındaki ‘1’ numaranın siyah beyazlı kulübü tercih ettiği bildirildi.
Kayserispor’da gösterdiği performansla bir hayli takdir toplayan, yaz ayı transfer döneminde Sevilla’nın gündemine gelen Silviu Lung 5 kez Romanya Milli Takımı’na seçilirken, başarılı futbolcu daha önce Astra Giurgiu ve Universitatea Craiova formaları giydi.
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