Loris Karius'a teklif gelmedi, tüm planlar bozuldu

Beşiktaş'ta geçen sezon vasat performans gösteren Loris Karius gönderilmek isteniyor ancak mevcut şartlarda bu hamle mümkün görünmüyor.

Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman kaleciye talip çıkması durumunda İngiliz ekibi isterse satış yapma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Ancak Karius için Liverpool'un kapısını çalan bir takım yok. Çünkü Beşiktaş'tan yıllık 1,4 milyon avro kazanan 25 yaşındaki kaleci bu paranın altındaki seçenekleri değerlendirmeye almıyor.

Comolli de istemişti

Siyah-beyazlı yönetim, İstanbul'a gelen ve tatil için Bodrum'a gidecek olan Fabri ile iletişime geçemedi. Çünkü İngiltere'de yılda 2,5 milyon avro kazanan Fabri'nin kulübü Fulham, geçen sezon sadece iki maça çıkan İspanyol kaleciyi bonservisiyle satmak istiyor.

F.Bahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'nin de istediği tecrübeli kalecinin önceliği Beşiktaş ancak bu iki büyük engel var. İlki Karius'un gönderilmesi. Diğeri ise Fulham'ın kiralamayı kabul etmesi ve Fabri'nin yıllık ücretinde indirime gitmesi.

(Türkiye)