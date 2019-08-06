Loris Karius sahalardan en az 1 ay uzak kalacak

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve milli aranın ardından formasına kavuşacağı ortaya çıktı.
İşte resmi sitedeki açıklama;
"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
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