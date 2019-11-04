Loris Karius Kartal'ın kalesine duvar ördü

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BEŞİKTAŞ’TA geçen sezondan bu yana performansı ile sık sık eleştirilen Loris Karius, toparlanınca Kartal da puanları toplamaya başladı. Siyah-Beyazlı ekip lige kötü bir giriş yapsa da son 4 haftada toparlandı. Birisi Galatasaray derbisi olmak üzere bu süreçte 3 galibiyet alan ve 1 maçı da berabere bitiren Beşiktaş, alt sıralardan kurtulup, zirveye yaklaştı.

İKİ KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Kartal’ın 10 puan topladığı bu dönemde öne çıkan isimlerin başında kaleci Loris Karius geldi. Alman file bekçisi 4 maçlık süreçte kaleyi bulan 10 şutun 9’unu kurtardı ve sadece 2-1’lik Antalyaspor galibiyetinde 1 gol yedi. Ancak Karius, Antalyaspor deplasmanında iki kritik kurtarış yaparak, alınan galibiyetin mimarları arasında kendisine yer buldu.

OCAK’TA AYRILMAYACAK

Öte yandan Alman basınında kiralık sözleşmesi seson sonuna kadar devam eden Karius’un devre arasında Beşiktaş’tan ayrılacağı haberleri çıkarken, menajeri ise bunu kesin bir dille yalanladı. Karius’un menajeri Florian Goll, “Karius’un 2020 yaz ayına kadar Beşiktaş ile olan sözleşmesi erken bitirilmeyecek. Karius takımda kalacak” dedi.