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  3. Lopetegui: Şampiyonlar Ligi'ne gideceksek Cengiz Ünder'i transfer etmeliyiz

Lopetegui: Şampiyonlar Ligi'ne gideceksek Cengiz Ünder'i transfer etmeliyiz

Lopetegui: Şampiyonlar Ligi'ne gideceksek Cengiz Ünder'i transfer etmeliyiz

Julen Lopetegui’nin Cengiz Ünder’i isteyen Monchi'ye ‘Şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak, Şampiyonlar Ligi’ne gideceksek Cengiz Ünder’i transfer etmeliyiz’ raporunu sunduğu bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Fiorentina deplasmanında sadece 4 dakika forma giyen ve hocası Paulo Fonseca ile arasında soğuk rüzgarlar esen Cengiz Ünder’in Sevilla’ya transfer olabileceği konuşulurken, Monchi’nin genç yıldızı takımında görmek istediği belirtildi.

LOPETEGUİ CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR

17.haftası geride kalan İspanya Ligi’nde 31 puan toplayan ve lider Barcelona’nın sadece 5 puan gerisinde olan Sevilla’da Julen Lopetegui’nin Cengiz Ünder’e son derece sıcak baktığı öğrenilirken, başarılı teknik adamın Monchi’ye ‘Şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak, Şampiyonlar Ligi’ne gideceksek Cengiz Ünder’i transfer etmeliyiz’ raporunu sunduğu bildirildi. Şu anda hocası Fonseca ile problemler yaşayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu için Roma’nın 40 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği kaydedilirken, Sportif Direktör Monchi’nin Ocak ayında Gianluca Petrachi’yle masaya oturacağı anlaşıldı.

Roma’da yaşadığı sakatlıklarla henüz tam olarak istediği formu yakalayamayan Cengiz Ünder bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atarken, oyuncunun potansiyelini iyi bilen Monchi’nin Fonseca ile ayrılığa düşen futbolcuyu transfer etmek için tüm şartları seferber edeceği belirtildi.


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