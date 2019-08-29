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Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes tavsiyesi: Bence alsınlar

Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes tavsiyesi: Bence alsınlar

Manuel Fernandes ile uzun bir süre boyunca görüşen ancak yeni sözleşme yapmayan Lokomotiv Moskova'da başkan Vasily Kiknadze, futbolcunun diğer bir Rusya ekibi Krasnodar'a gitme ihtimali hakkında konuştu.

Lokomotiv Moskova ile biten sözleşmesini uzatmayan Manuel Fernandes, kariyerini ya Beşiktaş ya da Krasnodar'da sürdürecek gibi gözüküyor.

Portekizli futbolcu, gelen teklifleri değerlendiremeye geçerken eski takımı Lokomotiv Moskova'nın başkanı Vasily Kiknadze'den açıklamalar geldi.

''BENCE ONLAR İÇİN BAŞARILI OLUR''

Vasily Kiknadze, ''Manuel Fernandes defteri maalesef kapandı. Fernandes, Lokomotiv Moskova için çok şey yaptı. Ama böyle bir futbolcuyu yedek oturamazsınız. Eğer Krasnodar'a gitmeye karar verirse ona başarılar dilerim. Gerçekten sadece bunu yaparım. Bence onlar için faydalı bir futbolcu olur. Bunu çok ciddi söylüyorum. Bence alsınlar. Fernandes çok güçlü bir futbolcu, çok güçlü bir adam.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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