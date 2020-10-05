Lokomotiv Moskova, Ze Luis ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak adına çalışmalar yürüttüğü Porto'nun forvet oyuncusu Ze Luis, Rusya'ya dönüyor. Championat'ın haberine göre Ze Luis, Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ze Luis, daha önce Rusya'da Spartak Moskova forması giymişti. Eşi de Rus olan oyuncu, bu kez Lokomotiv Moskova formasıyla lige dönmeye hazırlanıyor.
2015-19 yılları arasında Spartak Moskova forması giyen Ze Luis, 10.75 milyon Euro bonservis bedeli ile Porto'nun yolunu tutmuştu.
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