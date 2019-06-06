Lokman Avcı'yı bekliyor

AKŞAM

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan Beşiktaş, 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı... Lokman için A milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de olumlu rapor verdi. Erzurum, 500 bin euro bonservis bedeli istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bu transfere onay verirse kısa süre içinde iş bitecek.

TAYLAN LİSTEDE

Erzurumspor’dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı... Süper Lig’den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı... Taylan Antalyalı ile önümüzdeki hafta içinde resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor... Yetenekli genç oyuncu ile son şampiyon G.Saray da ilgilenmişti.