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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 19:58
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 20:11

Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı

Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı

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İspanyol devi Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente, Liverpool taraftarını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Anfield deplasmanında Atletico Madrid formasıyla Liverpool ağlarına 2 gol yollayarak rakiplerinin saf dışı kalmasını sağlayan Marcos Llorente, o günün hatırasına köpeğine Anfield ismini verdiğini açıkladı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u deplasmanda uzatmalarda bulduğu gollerle elemişti. Sonradan oyuna girip maçın kaderini değiştiren Atletico Madridli Marcos Llorente, Liverpool'a karşı alınan galibiyeti unutamıyor.

25 yaşındaki Llorente, Corona virüsü sebebiyle evde kaldığı günlerde köpeğini paylaşmayı ihmal etmedi. Llorente'nin son paylaşımı ise Liverpool taraftarını kızdıracak cinsten oldu. İspanyol futbolcu, köpeğine Liverpool'un stadyumunun ismi olan Anfield ismini verdiği görüldü.

Llorente paylaşımında; "Anfield hayatı izliyor" sözlerini kullandı.

Bunun üzerine Liverpool taraftarları ise sosyal medyadan Llorente aleyhinde bazı paylaşımlar yaptı.

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Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı
Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı

Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı

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