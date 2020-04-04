SPOR GÜNDEMİ

Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.

Çağlar Söyüncü'den Harry Maguire yorumu Çağlar Söyüncü'den Harry Maguire yorumu Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.

Cengiz Ünder, Premier Lig yolcusu Cengiz Ünder, Premier Lig yolcusu İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu sezon sakatlıklığı nedeniyle 20 maça çıkabilmiş, yıldız futbolcunun gelecek sezonda Roma'da olmayacağı iddia edilmişti. Cengiz'le ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un gelecek sezon transferde büyük bir harcama yapacağı ve milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı bildirildi.

Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı Llorente'nin paylaşımı Liverpoolluları kızdırdı İspanyol devi Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente, Liverpool taraftarını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Anfield deplasmanında Atletico Madrid formasıyla Liverpool ağlarına 2 gol yollayarak rakiplerinin saf dışı kalmasını sağlayan Marcos Llorente, o günün hatırasına köpeğine Anfield ismini verdiğini açıkladı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.