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07 Haziran 2019 Cuma 10:27 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 10:29

Ljubomir Fejsa'nın maliyeti göz korkuttu

Ljubomir Fejsa'nın maliyeti göz korkuttu

30 yaşındaki ön libero Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe'den yıllık garanti 1.7, bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro alacak. Bu transfer sarı lacivertli kulübe her şey dahil 9.6 milyon Euro'ya mal olacak.

Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferi için Benfica kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında. Fejsa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maaş maliyeti ise 1.7 milyon Euro garanti olmak üzere, bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro olacak.

MİLLİ MAÇLARIN ARDINDAN İSTANBUL'A GELECEK

Fejsa 3 yıllık kontrat sonunda her şey dahil 9.6 milyon Euro'ya mal olacak. Sırp oyuncunun milli maçların ardından İstanbul'a geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. İmzanın ardından tatile çıkacak olan Fejsa, daha sonra kamp için yeniden İstanbul'a gelip takıma dahil olacak.

F.BAHÇE'YE KARŞI OYNADI

30 yaşındaki Ljubomir Fejsa, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev yaptı. Portekiz kulübüyle 2021 yazına kadar kontratı olan ön libero şu an Sırbistan'ın Litvanya ile oynayacağı maç için milli takım kampında. Oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı iki maçta 90'ar dakika görev yapmıştı.

(Sabah)

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