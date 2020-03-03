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  • 28 Temmuz 2011 Perşembe 04:41
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  • 03 Mart 2020 Salı 17:44

Liverpool'un aklı 2005'te!

Liverpool'un aklı 2005'te!

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Galatasaray'ın bu akşam hazırlık maçında karşılaşacağı İngiliz devi Liverpool'un efsanevi menajeri Kenny Dalglish, Galatasaray maçıyla ve kendileri için özel olan İstanbul ile ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasary'ın TSI 21:00'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Liverpool'un menajeri Kenny Dalglish, zorlu randevu öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın önemine dikat çeken deneyimli teknik adam; "Bu herkes için önemli bir maç. Oyuncuların antrenmanlarda yaptıklarını sürdürmeleri önemli" dedi.

Liverpool'un 2005 yılında Olimpiyat Stadı'nda kazandığı tarihi zafere de değinen Dalglish; "2005'teki maç bizim için müthiş bir maçtı. Hepimiz bu maçı iple çekiyoruz. Maçın Olimpiyat Stadı'nda olmaması büyük şanssızlık. Oranın herkesin kalbinde özel bir yeri var. Herkesin hafızasında İstanbul'da 2005'teki büyük başarıdan kalan çok güzel anılar var. Bu fantastik bir başarıydı. Bu maç sadece bir dostluk maçı fakat biz bu maçtan alabileceğimiz en fazla verimi almak istiyoruz. Galatasaray'ın yeni stadında oynayacağız ve Galatasaray maçı bizim için çok iyi bir test olacak" dedi

Galatasaray'ın son durumuna da değinen Liverpool menajeri; "Birkaç yeni oyuncu transfer ettiler. Geçen sezondan bu yana 3. teknik direktörleri olan Fatih Terim, oyuncuları üstünde kendi otoritesini kuracaktır. Yeni takımlarını etkilemek isteyecek bir kaç transferleri var ve kendi evlerinde oynuyorlar" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara ve desibel rekoruna da değinen Dalglish; "Taraftarları çok gürültücü olarak tanınıyor. Fakat bu önemli değil. Bu hiç bir şekilde bizim için bu akşam sahada olacakları etkilemeyecek" ifadelerini kullandı. (sporx)

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