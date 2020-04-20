Liverpool'dan Shaqiri'nin bonservisine indirim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yaz aylarında satmayı planladığı Xherdan Shaqiri için istediği astronomik bonservis bedelini düşürmek zorunda kalacak.

İsmi sık sık Galatasaray ile de anılan Xherdan Shaqiri'nin, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması bekleniyor.

Başta Sevilla olmak üzere Roma ve CSKA Moskova'nın da istediği oyuncu için Liverpool'un 28 milyon Pound'luk bir bonservis talep ettiği belirtiliyordu.

Football Insider, günün şartlarında Shaqiri'nin bonservisinin ilk belirlenen düzeyde kalmayarak düşüş göstereceğini belirtti.

Bonservis ücretinin durumu henüz netleşmemiş olsa da özellikle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yaz aylarında tecrübeli oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

(Fanatik)