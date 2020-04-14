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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 18:53
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  • 14 Nisan 2020 Salı 18:54

Liverpool'dan futbolculara ilginç ceza

Liverpool'dan futbolculara ilginç ceza

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, video konferans uygulaması Zoom'daki antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası verildiğini belirtti.

Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol için farklı deneyim olduğunu ifade etti.

Online antrenmanlardan zevk aldığını dile getiren Alman teknik adam, "Bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Futbolcuları gördüğüm anda çalışma ne kadar sürerse, bir saat, iki saat her şey değişiyor." yorumunu yaptı.

Zoom'da saat 10'da çalışmalara başladıklarını dile getiren Liverpool'un teknik direktörü, "Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var. Zoom oturumuna çok geç gelenler para ödemek zorunda. Bu duruma 2020 yılında yakalanmamızın en iyi yanı, böyle teknik imkanlara sahip olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

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