Liverpool'a transfer olan Thiago Alcantara, Bayern Münih'e veda etti

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Bayern Münihli taraftarlara veda mektubu yazan Alcantara, "Kariyerimin en zor kararını aldım ve bu harika kulüpten ayrılarak yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Bu kulüpte 7 yıl boyunca oyuncu olarak çok olgunlaştım. Galibiyetler, zaferler ve zor zamanlar yaşadım. Münih'e ayak bastığımdan bu yana tüm rüyalarımı gerçekleştirmenin gururunu yaşadım ve sahada görevimi yapmanın huzuruyla içim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
Bayern Münih'te kazandığı başarıları temsil eden fotoğraflar da paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Bayern Münih'e her zaman müteşekkirim. Benim için her zaman bir yuva olarak kalacak. Bu anıları, sadece en iyi ortaklar yaşar. Bayern taraftarı, takım arkadaşlarım ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübe veda ederek hayatımın en güzel dönemini kapatıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kulüplerden transfere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen Thiago'nun futbol kariyerine Liverpool'da devam etmesi bekleniyor.
İngiliz basınına göre, Liverpool, 20 milyon sterlin karşılığında Thiago'nun bonservisini Bayern Münih'ten alacak. İngiltere temsilcisi, sözleşmedeki ek maddelerin gerçekleşmesi halinde 5 milyon sterlin daha ödeme yapacak. İspanyol oyuncunun Liverpool ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia ediliyor.
Thiago Alcantara, Bayern Münih formasıyla 235 karşılaşmada 31 gole imza attı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Trabzonspor, Chelsea'den orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı renklerine kattığını açıkladı.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.