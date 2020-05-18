Liverpool, Zaniolo transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig'de mevcut sezonu şampiyon olarak tamamlamak adına çalışmalarını sürdüren Liverpool, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında da Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin, olası Zaniolo transferi adına büyük aşama kaydettiği aktarılmakta.

İngiliz devi Liverpool, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo transferini bitirmek istiyor.

Il Tempo, Il Messaggero ve Corriere dello Sport gibi kaynaklara göre Liverpool, Zaniolo yarışında en avantajlı takım konumunda. Roma'nın bu yaz yaşaması muhtemel finansal sıkıntılar nedeniyle genç oyuncunun satışına onay verebileceği belirtilmekte. Liverpol'un olası transfere yönelik çalışmaları corona virüs salgınında askıya uğramış olsa da bu sürecin, Roma'nın oyuncuyu satmak istemesine neden olabileceği de aktarılıyor.

İtalyan futbolunun en etkileyici genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Zaniolo, ocak ayında yaşadığı aşil tendonu sakatlığından dönmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

(Fanatik)