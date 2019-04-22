Liverpool ve Manchester United, Berke Özer'i izliyor

Fenerbahçe’de sezon başında Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer'in takip edildiği kaydedildi.

Şu ana kadar lig maçlarında forma giyemeyen ve U21 takımında boy gösteren Berke'yi Liverpool ve Manchester United tarafından izlendiği kaydedildi. 18 yaşındaki file bekçisinin U21 maçındaki Galatasaray'a karşı scoutlarca takip edildiği belirtildi.

(Fotomaç)