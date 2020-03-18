Liverpool ve Chelsea, koronavirüs sebebiyle Uğurcan Çakır için scout ekiplerini Türkiye'ye getiremedi

Trabzonspor’da geçen sezondan bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır’a özellikle bu sezon başından beri yakın takip uygulanıyor.
Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.
İngiliz devleri Liverpool ile Chelsea de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan Başakşehir mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını Trabzon’a gönderemedi.
(Fanatik)
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
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Liverpool ve Chelsea'nin Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır'ı izleme planları koronavirüs sebebiyle ertelendi. İngiliz devleri alınan önlemler doğrultusunda başarılı kaleci için scout ekiplerini Başakşehir maçına gönderemedi.