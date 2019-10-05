Liverpool, uzatmalarda bulduğu golle üç puana ulaştı

Liverpool, 40. dakikada James Milner'ın asistinde Sadia Mane'nin golüyle öne geçerken, Leicester City'nin tek golünü 80. dakikada Ayoze Perez'in asistinde James Maddison kaydetti. 90+5. dakikada Mane'nin yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı James Milner gole çevirdi ve Liverpool kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı mücadelede performansı ile alkış alan isimlerden biri oldu. Çağlar, 53. dakikada bir de sarı kart gördü.

Premier Lig'de 8'de 8 yapan Liverpool puanını 24 yaparken, 2 maç sonra yenilen Leicester City 14 puanda kaldı.

Ligin 9. haftasında Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Leicester City ise evinde Burnley'yi konuk edecek.