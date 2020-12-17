Liverpool, ülkenin adını yanlış yazdı olanlar oldu

Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius, Liverpool ile bir reklam anlaşması imzaladı ancak ülke isminin yanlış yazması nedeniyle kriz çıktı.
8 milyon euro'ya (381 milyon Mauritius rupisi) yakın bir bedel karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan Mauritius hükümetine bağlı ve ülkeyi tanıtan MauritiusNow.com sitesinin adı, İngiliz devinin stadyumunda oynanacak maçlarda 6 kez 20 saniye gösterilecekti.
ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSU OLDU
Tanıtım, Premier Lig ve Federasyon Kupası maçlarında 3 yıl boyunca dönecekti. Ayrıca, yılda 8 maç için 4'er bilet de verilecekti. Bu maçların 4'ü VIP tribününde, 4'ü ise taraftarlar içinde olacaktı.
Peşin ödenen 8 milyon euro'ya karşılık Liverpool, Mauritius'un adını reklamlarda yanlış yazdı. Mauritius yerine 'Mauritus' yazması ve bunun 6 kez tekrar etmesi sonrası ülkede bir kriz yaşandı.
Liverpool'a ödenen ve yanlış tanıtımına neden olan bu reklam için 'israf' yorumu yapıldı.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
DETAY
• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
İngiliz devi Liverpool, Afrika ülkesi Mauritius ile 8 milyon euro karşılığında bir reklam anlaşması yaptı fakat Kırmızılar, bu ada ülkesinin adını yanlış yazınca olanlar oldu...
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