Liverpool, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını tam 18 milyon pound ile çalacak

TRABZONSPOR’UN yıldızı Uğurcan’a İngiltere’den talip var... Genç file bekçisini isteyen kulüp ise Liverpool... İngiltere’nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan The Sun, Alisson Becker’in arkasını sağlama almak isteyen Merseyside ekibinin Uğurcan’ı listenin ilk sırasına yazdığını duyurdu. Haberin içeriğinde ise Liverpool’un Uğurcan için 18 milyon poundu gözden çıkardığı bilgisine yer verildi.

TRABZONSPOR'A ODAKLANDIM

TRANSFER haberleriyle ilgili konuşan 23 yaşındaki kaleci, “Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Avrupa'da oynamayı ben de istiyorum tabii ki ancak, transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. Önce Trabzonspor'un başarısı... ” dedi.

(Güneş)