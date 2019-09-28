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  3. Liverpool, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin en iyi sezon açılışını yaptı

Liverpool, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin en iyi sezon açılışını yaptı

Liverpool, Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin en iyi sezon açılışını yaptı

Premier Lig'in 7. Haftasında Sheffield United ile Liverpool, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Liverpool, Sheffield deplasmanında çok zorlansa da rakibini 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Liverpool, böylece tarihinin en iyi sezon açılışını yapmış oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren tek golü 70. dakikada Wijnaldum kaydetti. Golde Sheffield kalecisi Henderson büyük bir hata yaptı ve topu bacaklarının arasından kaçırdı.

LIVERPOOL TARİH YAZDI

Bu sezon ilk kez bir maçta 1 golün altında kalan Liverpool, 7. haftada puanını 21'e çıkarttı. Sheffield ise 8 puanla 10. sırada kaldı. Jürgen Kloop'un ekibi böylece Premier Lig'de ilk kez 7'de 7 yapmış oldu.

(Sporx)

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