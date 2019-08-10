Liverpool, sezona farklı galibiyetle başladı

SPOR GÜNDEMİ

'Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur' 'Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur' Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınına flaş bir açıklamada bulundu.

'Köprüden önceki son çıkış' 'Köprüden önceki son çıkış' Fatih Terim, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var. Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım" dedi.

Falcao'dan açıklama! 'Sadece kendimi düşünemem' Falcao'dan açıklama! 'Sadece kendimi düşünemem' Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu

Bileti kesilmişti! Yeni durağı belli oldu Bileti kesilmişti! Yeni durağı belli oldu Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

Şaşırtan transfer! '2,5 isterim' diyordu, 1'e imza attı Şaşırtan transfer! '2,5 isterim' diyordu, 1'e imza attı Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.

Abdurrahim Albayrak transfer için gitti Abdurrahim Albayrak transfer için gitti İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.