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  3. Liverpool şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Liverpool şampiyonluk yarışını bırakmıyor

Liverpool şampiyonluk yarışını bırakmıyor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Manchester City ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Anfield Road Stadı'nda küme düşmesi daha önce kesinleşen Huddersfield Town'ı ağırladı.

Naby Keita'nın ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool'a farkı getiren golleri 23 ve 66. dakikalarda Sadio Mane ile 45 ve 83. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti.

Liverpool bu galibiyetin ardından puanını 91'e çıkardı ve maç fazlasıyla 89 puanlı Manchester City'den liderliği aldı. Son sıradaki Huddersfield Town 14 puanda kaldı.

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