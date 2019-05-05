Liverpool şampiyonluk iddiasını sürdürdü

Premier Lig'in 37. haftasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool, ligde orta sıralarda yer alan Newcastle United'ın konuğu oldu.

Karşılıklı goller başlayan mücadelede, Liverpool 13. dakikada Virgil van Dijk'in golüyle 1-0 öne geçerken, Newcastle United ise 20. dakikada Christian Atsu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 28. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Newcastle United, 54. dakikada Jose Salomon Rondon'ın golüyle skoru 2-2'ye getirerek oyunda yeniden beraberliği sağladı. Üst üste ataklar geliştirten Liverpool, 86. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Üst üste 8. galibiyetini alarak 94 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi. Newcastle United ise 42 puanla 14. sıraya geriledi.

Cardiff City küme düştü

Öte yandan, konuk ettiği Crystal Palace'a 3-2 mağlup olan Cardiff City'nin küme düşmesi kesinleşti. 31 puanda kalan Cardiff City, Huddersfield Town ve Fulham'ın ardından gelecek sezon İngiltere Championship'de mücadele edecek 3. takım oldu.