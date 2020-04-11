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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:32

Liverpool şampiyon olsun

Liverpool şampiyon olsun

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Watford'da forma giyen Jose Holebas, Premier Lig'in akıbeti hakkında bir açıklama yaptı.

AKŞAM

İngiltere’de küme düşme potasındaki Watford’un defans oyuncusu Jose Holebas, ligin geleceğiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, “Sezonu iptal edin ve şampiyonluğu Liverpool’a verin. Oynamanın anlamı yok” dedi.

56 GÜNDE 113 MAÇ

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig’de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu. Haziran ve temmuzda oynanacak 113 karşılaşma ile liglerin tamamlanması planlanıyor.

10 HAZİRAN’A KADAR MAÇ YOK

İskoçya’daki tüm futbol liglerindeki erteleme, hükümetin de görüşü alınarak 10 Haziran’a kadar uzatıldı. Premiership’te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek.

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