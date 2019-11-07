Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7459
  • 6,3629
  • 275.785
  • 101812
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Liverpool, Manchester United ve Sevilla, Uğurcan Çakır için geliyor

Liverpool, Manchester United ve Sevilla, Uğurcan Çakır için geliyor

Liverpool, Manchester United ve Sevilla, Uğurcan Çakır için geliyor

Yusuf Yazıcı’yı 17 milyon Euro’ya Lille’e satan Trabzonspor’da sırada bekleyen isim Uğurcan Çakır. Geçen sezondan bu yana müthiş bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki başarılı file bekçisi, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

Liverpool’un uzun süredir takip ettiği Uğurcan ile başka önemli takımlar da yakından ilgileniyor. Hatta bu ekiplerin, izleme heyetlerini bugünkü Krasnodar- Trabzonspor karşılaşmasına göndereceği öğrenildi. Liverpool, Manchester United ve Sevilla’nın profesyonelleri, Uğurcan’ın performansını Krasnodar Stadı’nda takip edecekler.

20 milyon Euro...

Dolayısıyla başarılı kaleci bugün sadece takımı için değil, kendisini göstermek için de sahaya çıkacak. Daha önce verdiği röportajlarda, “Hedefim Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayıp, sonrasında Avrupa’ya gitmek” diyen Uğurcan için Bordo-Mavili yönetimin beklentisi büyük. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Uğurcan için kapıyı 20 milyon Euro’dan (127 milyon TL) açıyor.

2025’e kadar kontratı var

Avrupa kulüplerinin ilgisini göz önünde bulunduran Trabzonspor Yönetimi, sezon başında Uğurcan Çakır’ın mukavelesini uzatmış ve ücretine de iyileştirme yapmıştı. Yıllık maaşı 3.5 milyon TL’ye çıkartılan Uğurcan’ın kontratı, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025’e kadar uzatıldı. 23 yaşındaki başarılı eldivenin kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli ise yer almıyor.

(Fanatik)


Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
70 yaşında 3. kez baba oluyor
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
<p>Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi´ne ulaşan balık türler

Düşmanı Yok, Sayıları Hızla Artıyor... Balon Balığı Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

S-400 satın almaya karar vermişlerdi! ABD tehdit edince vazgeçtiler