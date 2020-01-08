'Liverpool kalecisi bende!'

Sky Sports’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Premier Lig’in lideri Liverpool, Uğurcan’ı istiyor. Bir başka deyişle Liverpool kalecisi benim kadromda!” açıklamasında bulundu.

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Macera aramaya gerek yok. İzlemeden gelen birkaç oyuncunun ismi vardı ancak finansal olarak uygun isimler değildi. Hocanın da bu konuda ısrarı yok. ‘Transfer yapmış olmak için transfer yapmayalım’ diyor. Uğurcan Çakır için teklif var, teklif almaya devam ediyoruz. Liverpool’un bir teklifte bulunduğu söylendi. Namağlup Premier Lig lideri Liverpool, kalecimi istiyor. Başka bir deyişle Liverpool kalecisi benim kadromda” dedi.