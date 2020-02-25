Liverpool geriden gelip kazandı

Wijnaldum'un 9. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool 12'de Diop'un golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıda West Ham 54'te Fornals ile öne geçse de 68'de Salah ve 81'de Mane attığı gollerle Liverpool'u yeniden öne geçirdi ve mücadele 3-2'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Liverpool 79 puana ulaşarak en yakın takipçisi Manchester City'nin 22 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 24 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.
Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta tribünde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatmada bulduğu golle mağlup etti
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa edeceği söylentileri yayılmıştı. Tecrübeli teknik adam, dün akşamdan beri tartışılan konuya açıklık getirdi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.