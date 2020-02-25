Liverpool geriden gelip kazandı

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Liverpool, West Ham United deplasmanına konuk oldu. Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-2 kazanarak açık ara liderliğini sürdürdü.

Wijnaldum'un 9. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool 12'de Diop'un golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda West Ham 54'te Fornals ile öne geçse de 68'de Salah ve 81'de Mane attığı gollerle Liverpool'u yeniden öne geçirdi ve mücadele 3-2'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool 79 puana ulaşarak en yakın takipçisi Manchester City'nin 22 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. West Ham United ise 24 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.