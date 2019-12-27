Liverpool fırtınası Leicester City'i de çarptı

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak zirvedeki hakimiyetini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Mücadeleye çok hızlı başlayan ve Leicester' adeta top göstermeyen Liverpool, 31. dakikada Firmino'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Milner, penaltıyı gole çevirirken 74. dakikada Firmino, bir kez daha Trent Alexander-Arnold'un asistinde topu ağlara gönderdi ve fark 3'e çıktı. 78'de Trent bu kez kendi golünü attı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Liverpool 52 puana yükseldi ve 1 maç eksiği olmasına rağmen 2. Leicester ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Leicester ise 39 puanda kaldı ve haftayı 2. sırada tamamlama şansını zor soktu.