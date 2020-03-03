Liverpool da elendi, her maç gol atan tek takım Sivasspor kaldı!

Son olarak Ankaragücü’nü de deplasmanda devirmeyi başaran Sivasspor bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı her maçta gol atmayı başardı. Deneyimli teknik adamla beraber son derece ofansif bir yapıya bürünen ve sergilediği performansla sezona damga vuran Kırmızı-Beyazlılar’ın bu mükemmel performansı yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da oldukça ses getirdi. Öyle ki Sivasspor şu anda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol atmayı başaran tek ekip oldu. Liverpool’un yakaladığı 45 maçlık yenilmezlik serisinin Watford karşısında 3-0’lık sonuçla son bulduğu maçın ardından Avrupa’da bu alanda zirvede Sivasspor’un adı yer aldı.
En golcü Yatabare
Sivasspor’da Yatabare attığı 11 golle takımının en skorer ismi olurken; başarılı oyuncuyu 6’şar golle Mert Hakan, Hakan Arslan ve Emre Kılınç takip etti. Bu sezonun yine öne çıkan isimlerinden biri olan Fernando Andrade ise takımına 5 gollük katkı yaptı.
Başkandan taraftara....
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan taraftara çağrı... Yiğidolar’ın patronu, “Galatasaray maçında tribünleri doldurarak; ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz. Onları stadyuma bekliyoruz” şeklinde konuştu.
(Fanatik)
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