Liverpool, 16 yaşındaki Harvey Elliott'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.
Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.