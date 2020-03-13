Litvanya'da koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından salgının ülke içinde hızla ilerlemesi göz önüne alınarak Litvanya 1. Basketbol Ligi'nin sonlandırıldığını ve lider Zalgiris'in şampiyon sayıldığını belirtti.
Açıklamada, bu kararın ekonomik yönden kulüpleri ve ligi çok zorlu bir duruma sokacağının bilinmesine rağmen sağlık ve temel değerlerin her şeyden önde tutulduğu hatırlatıldı.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.
İngiltere'de maçlar nisan ayına kadar ertelendi.