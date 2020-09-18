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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 18:25
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Lisansı çıktı! Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta

Lisansı çıktı! Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta

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Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Detaylar geliyor...

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