Linnes'in eşi ağladı

AKŞAM
G.Saray’ın Norveçli futbolcusu Linnes’in eşi Elisabeth de bu hareketin neden yapıldığını anladığında gözyaşlarına boğuldu. Tribünde ağlayan sadece o değildi. Birçok taraftar da duygularına hakim olamadı.
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.
Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.
Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında ilk 11'de şansı verdiği ancak performansını beğenmediği ABD’li Tyler Boyd’un kalemini kırdı...
Rizespor’u yenerek şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam eden Trabzonspor’da gözler Türkiye Kupası’ndaki F.Bahçe maçına çevrildi. Fırtına, ezeli rakibini eleyerek, sezon sonunda iki kupayı birden müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.