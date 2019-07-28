Lille'den Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yeni teklif

Son olarak başkan Ahmet Ağaoğlu’na milli oyuncu için 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif edip “ret” cevabı alan Lille’in kurmaylarına Trabzonspor, “20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay isteriz” demişti. Lille, oyuncusu Nicolas Pepe’ye Napoli ve Manchester United’ın 80 milyon euroluk teklifte bulunması üzerine Yusuf Yazıcı transferini yeniden gündemine aldı. Pepe bu iki takımdan birine satıldığı gün Fransız kulübü, Trabzonspor’un istediği 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.
(Star)
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.
Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.