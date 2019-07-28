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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:04
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:40

Lille'den Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yeni teklif

Lille'den Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yeni teklif

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Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.

Son olarak başkan Ahmet Ağaoğlu’na milli oyuncu için 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif edip “ret” cevabı alan Lille’in kurmaylarına Trabzonspor, “20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay isteriz” demişti. Lille, oyuncusu Nicolas Pepe’ye Napoli ve Manchester United’ın 80 milyon euroluk teklifte bulunması üzerine Yusuf Yazıcı transferini yeniden gündemine aldı. Pepe bu iki takımdan birine satıldığı gün Fransız kulübü, Trabzonspor’un istediği 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.

(Star)

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