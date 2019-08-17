Lille, Amiens deplasmanından puansız ayrıldı

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.
Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
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