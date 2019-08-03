'Lille 15 milyon euro verdi'

Başkan Ağaoğlu, “Lille’in yetkilileri Yusuf için Türkiye’de… Onların teklifi 15 milyon euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var” dedi.

AKŞAM

TRABZON Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Lille kulübü yapılan görüşmelerin detayını açıkladı. Ağaoğlu, “Lille Kulübü’nün ilgisi devam ediyor. Yetkilileri Türkiye’de. Sürekli olarak o transferi sıcak tutuyorlar. Onlar ilk teklifl erinin üzerinde ısrarcılar. Böyle bir teklifl e bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Onların teklifi 15 milyon euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var” ifadelerini kullandı.