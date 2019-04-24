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  3. Ligue 1 tarihinde bir maçı, ilk kez kadın hakem yönetecek

Ligue 1 tarihinde bir maçı, ilk kez kadın hakem yönetecek

Ligue 1 tarihinde bir maçı, ilk kez kadın hakem yönetecek

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) tarihinde bir maçı, ilk kez kadın hakem yönetecek.

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Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü Amiens ile Strasbourg arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'in yöneteceği duyuruldu.

Bu yıl düzenlenecek Kadınlar FIFA Dünya Kupası'na görev alacak Frappart, Ligue 1'de düdük çalan ilk kadın hakem olacak. 35 yaşındaki hakem, 2014 yılında Ligue 2'de maça çıkan yine ilk kadın hakem olmuştu.

İngiltere, İtalya ve İspanya gibi Avrupa'nın önemli liglerinde henüz kadın hakem maç idare etmezken, Alman Bibiana Steinhaus ise Bundesliga maçlarında görev alıyor.

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