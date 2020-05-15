  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 18:39
  • |
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 18:40

"Liglerin yüzde 80'i tamamlanacak

"Liglerin yüzde 80'i tamamlanacak

Paylaş

Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol camiasında belirsizlik devam ederken UEFA Başkanı Alexander Ceferin önemli açıklamalarda bulundu. Ceferin, Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşünceleri olmadığını belirtip, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda ağustos ayı içerisinde sezonu noktalamak istediklerini söyledi.

Şu anda olumsuz senaryolar hakkında düşünmek istemediğini açıklayan Alexander Ceferin, "Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız." dedi.

"BEN PEYGAMBER DEĞİLİM, BİLEMEM"

beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulunan Ceferin, "Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ancak dünyada sadece koronavirüs zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki bir - iki ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ancak, durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

"LİGLERİN YÜZDE 80'İ TAMAMLANACAK"

UEFA Başkanı, "Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar nasıl devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ama daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupaları ön elemeleri oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'ye oyuncu satmışlardı... Koronvirüs vakaları peş peşe geldi!

title

Ahmet Nur Çebi: Eşim ve çocuklarımın Twitter hesabı yok, sağlıksız bilgi yayanlara itimat etmeyin

title

Ali Koç: Şu anda 3 teknik direktörle görüşüyoruz

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapyor...
Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapyor...

Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.

Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı
Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı

Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı...
Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı...

Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı...

Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası
Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası

Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

İşte F.Bahçe'de kovid-19 kapan isim! Kendisi açıkladı
İşte F.Bahçe'de kovid-19 kapan isim! Kendisi açıkladı

İşte F.Bahçe'de kovid-19 kapan isim! Kendisi açıkladı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Kızılhan, “PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır” dedi.

Caner Erkin'den koronavirüs iddialarına cevap
Caner Erkin'den koronavirüs iddialarına cevap

Caner Erkin'den koronavirüs iddialarına cevap

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.