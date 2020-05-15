Şu anda olumsuz senaryolar hakkında düşünmek istemediğini açıklayan Alexander Ceferin, "Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız." dedi.
"BEN PEYGAMBER DEĞİLİM, BİLEMEM"
beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulunan Ceferin, "Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ancak dünyada sadece koronavirüs zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki bir - iki ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ancak, durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.
"LİGLERİN YÜZDE 80'İ TAMAMLANACAK"
UEFA Başkanı, "Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar nasıl devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ama daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupaları ön elemeleri oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)
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