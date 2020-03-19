  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 18:01
  • |
  • 19 Mart 2020 Perşembe 18:01

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ligler ertelendi mi? Liglere ne kadar ara verildi? Son dakika açıklamaları

title

Bakan Kasapoğlu, tüm spor müsabakalarının ertelendiğini açıkladı

title

Galatasaraylı Atalay Babacan'a Tahkim indirimi

Ligler ertelendi!

SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelendi
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelendi

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında
Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında

Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi.

Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi
Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi

Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng, siyah beyazlı yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye'den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı. İşte Boateng ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi
Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş
Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.