SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelendi Koronavirüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelendi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaraylı yönetici koronavirüs karantinasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi.

Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Boateng Beşiktaş'tan ayrılmak için izin istedi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Boateng, siyah beyazlı yönetimle görüşerek bir süreliğine Türkiye'den ayrılmasının söz konusu olup olmadığını da sorduğu ortaya çıktı. İşte Boateng ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Sürpriz erteleme önerisi A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.