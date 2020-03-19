Liglerin ertelenmesi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.
Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararla ilgili Galatasaray cephesinden ilk açıklama Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.
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