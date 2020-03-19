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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 17:25
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 17:25

Ligler ertelendi mi? Liglere ne kadar ara verildi? Son dakika açıklamaları

Ligler ertelendi mi" Liglere ne kadar ara verildi" Son dakika açıklamaları

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Ligler ertelendi mi? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı, bugün saat 13:30'da Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendirdi. Detaylar haberimizde..

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı, bugün saat 13:30'da Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendirdi. Detaylar haberimizde..

Ligler ertelendi!

LİGLER ERTELENDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu "Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar iptal edilmiş ya da ertelenmiş vaziyette." dedi.

Salgının yayılması nedeni ile yeniden önlem alınarak ligler ertelendi. Bakan Kasapolu, federasyon başkanları ile liglerin ertelenmesine karar verdiklerini açıkladı.

LİGLER NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Şampiyonlar Ligi'nin ileri bir tarihte gerçekleşmesi konusunda karar alındı. Tarih henüz açıklanmadı. Tarih, yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.

Bakan "Liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden bi tanesi olduk." dedi.

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