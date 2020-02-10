Ligden çekilin talebi

AKŞAM
ALANYASPOR maçında yaşanan hakem kararları sonrası Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri harekete geçti. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul çağrısı dilekçelerini kulübe gönderirken, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği yönetimine ligden çekilmesi için tam yetki vermesini talep ediyorlar. Sosyal medyadan da Sarı-Lacivertli taraftar aynı yöneticilerden aynı istekte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yani şu maç bittikten sonraki geçen 2-2.5 saat içinde bize gelen mesajlar, kulübe gelen mesajlar, emailler, SMSler… Haddi hesabı yok. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial var” diye konuştu
İTALYA’DAN Boateng’e övgü geldi...
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.
Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.
‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.