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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:00
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:31

Ligden çekilin talebi

Ligden çekilin talebi

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Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.

AKŞAM

ALANYASPOR maçında yaşanan hakem kararları sonrası Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri harekete geçti. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul çağrısı dilekçelerini kulübe gönderirken, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği yönetimine ligden çekilmesi için tam yetki vermesini talep ediyorlar. Sosyal medyadan da Sarı-Lacivertli taraftar aynı yöneticilerden aynı istekte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yani şu maç bittikten sonraki geçen 2-2.5 saat içinde bize gelen mesajlar, kulübe gelen mesajlar, emailler, SMSler… Haddi hesabı yok. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial var” diye konuştu

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ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.

Ligden çekilin talebi
Ligden çekilin talebi

Ligden çekilin talebi

Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.

'Bu düzen böyle gitmez'
'Bu düzen böyle gitmez'

'Bu düzen böyle gitmez'

‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”

'Size afiyet olsun'
'Size afiyet olsun'

'Size afiyet olsun'

TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.
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