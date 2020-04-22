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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:48
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:49

Ligde kalan maçlarda Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak

Ligde kalan maçlarda Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak

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Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarının ayırmasının ardından kalan maçlarda Siyah-Beyazlıların kalesini U19 takımında forma giyen Ersin Destanoğlu koruyacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, fiziği ve stiliyle Manuel Neuer'e benzetilen 1,95 boyundaki kaleciye şans verecek.

Beşiktaş'ta Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalan 8 haftada kaleye kimin geçeceği büyük merak konusu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bu konudaki kararını verdi. Yalçın, U19 takımında forma giyen 1.95 boyundaki Ersin Destanoğlu'na şans verecek.

STİLİ NEUER’E BENZETİLİYOR

Bu sezon U19 takımında 18 maça çıkan 1.95 boyundaki Ersin U19 Milli Takım forması da giriyor. Fiziği ve stiliyle Bayer Munih'in kalecisi Neuer'e benzetilen genç kaleci aynı zamanda Alman kalecinin de hayranı. Beşiktaş'ın genç yıldızı koronvirüs nedeniyle verilen arada Avrupa'nın önemli kalecileri ve özellikle Neuer'in videolarını izliyor.

SÖZLEŞMESİ 2023’E KADAR UZATILMIŞTI

2012 yılında Bayrampaşspor formasıyla Beşiktaş'a karşı Fulya'da maça çıkan Ersin, dönemin alt yapı hocaları tarafından beğenilerek Beşiktaş'a kazandırıldı. O dönemden beri Beşiktaş akademide forma giyen genç kaleci, kulübüyle 2017 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Ersin Destanoğlu'nun bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Beşiktaş büyük gelecek beklediği genç file bekçisinin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı.

(Fanatik)

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