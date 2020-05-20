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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:00
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:01

Ligde kal parayı al! İtalya'da ilginç korona anlaşması...

Ligde kal parayı al! İtalya'da ilginç korona anlaşması...

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.

Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.

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