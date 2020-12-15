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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 07:12
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Ligde 10 haftadır yenilmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun süredir mağlup olmuyor

Ligde 10 haftadır yenilmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun süredir mağlup olmuyor

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Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduktan sonra üst üste çıktığı 10 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, iç sahada da 18 Ocak 2020'den beri yenilmiyor. Antep ekibi sahasındaki son yenilgisini 2-0'lık skorla Fenerbahçe'den almıştı. Kırmızı-Siyahlılar bu hafta da Kanarya'yı ağırlayacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Gaziantep FK bu maçın ardından yenilgiyi unuttu. Son 10 haftada 4 galibiyet 6 beraberlik alan Marius Sumudica'nın ekibi 18 puanla 6.sıraya kadar yükseldi.

OCAK AYINDAN BERİ İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Ligin en uzun yenilmezlik serisine sahip Gaziantep FK takımı aynı zamanda 2020 yılı Ocak ayından beri evinde lig maçı kaybetmedi. Gaziantep FK iç sahada en son 18 Ocak 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 2-0 kaybetmişti. Gaziantep FK bu hafta Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.

İşte Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serileri:

10 - Gaziantep FK

6 - Galatasaray

5 - Trabzonspor

Süper Lig'de iç sahada 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK takımını bu alanda geçen tek ekip ise Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa son 13 iç saha maçını kaybetmezken lider Alanyaspor'da 10 maçtır evinde kaybetmiyor.

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