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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 16:50
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  • 15 Mart 2020 Pazar 16:50

Lider Hatayspor, Ümraniyespor'u puansız yolladı

Lider Hatayspor, Ümraniyespor'u puansız yolladı

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider Hatayspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada Hatayspor’da Rahman Buğra Çağıran’ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

47. dakikada Aabid’in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

90+6. dakikada Helder Barbaso ceza sahası içinden düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Alican Özfesli xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xxx (Furkan Şeker dk.75 xx), Rahman Buğra Çağıran xx (Helder Barbosa dk. 81 x), Selim Ilgaz xx, Mirkan Aydın x (Hamza Gür dk. 67 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Riad Nouri x, Mücahit Akçay x (Honore Gomis dk. 67 x), Bahadır Taşdelen x (Toncı Mujan dk. 67 x), Akabueze xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu x (Erdem Seçgin dk. 80 ?), Alaaddin Okumuş x, Glumac xx, Muhamed Gönülaçar x, Tarık Tekdal x

Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

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