Lider Hatayspor, Ümraniyespor'u puansız yolladı

Derbiye saatler kala Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi

Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.