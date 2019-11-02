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  3. Lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. Haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.     

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.     

Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.     

MUHTEMEL 11’LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, J.Fernandes, Bakasetas, Cisse

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Guldbrandsen, Crivelli

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