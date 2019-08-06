  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 08:00
  • |
  • 06 Ağustos 2019 Salı 08:16

Lider Abdülkadir

Lider Abdülkadir

Paylaş

Yusuf Yazıcı’nın gidişi engellenemedi ama Abdülkadir ne pahasına olursa olsun tutulacak. Şampiyonluk yolunda liderliği 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür üstlenecek.

AKŞAM

TRABZON’UN umudu Abdülkadir Ömür! Takımın belki de en önemli parçası Yusuf kaybedildi ancak sorumluluğu Abdülkadir Ömür üstlenecek. 20 yaşındaki futbolcuya gelecek teklifl er dinlenmeyecek, Abdülkadir bu sezon kadroda tutulacak. Abdülkadir’in de Avrupa’da oynama hedefi var ancak bu sezon takımından ayrılmaya o da sıcak bakmıyor. Abdülkadir, 20 yaşında olmasına rağmen liderlik vasıflarına inanıyor ve sorumluluktan kaçmıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Vestel'den 18.6 milyon TL

title

'İçime kan damladı'

title

Galatasaray ile Akhisarspor'un oynayacağı Süper Kupa maçının başlama saatinde değişiklik

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak
Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Victor Ruiz'in transferi Beşiktaşlı taraftarları korkutuyor. İspanyol oyuncuların Türkiye'de tutunamaması akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

Porto'dan flaş Aboubakar kararı
Porto'dan flaş Aboubakar kararı

Porto'dan flaş Aboubakar kararı

Kara Kartal’ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olan Vincent Aboubakar için kulübü Porto’dan Beşiktaş’a olumlu haber geldi. Portekiz ekibi, Kamerunlu golcüyü kiralık göndermeye yeşil ışık yaktı.

Kartal'ın bütçesi Dorukhan
Kartal'ın bütçesi Dorukhan

Kartal'ın bütçesi Dorukhan

Siyah-Beyazlılar, transfer bütçesini oluşturmak için Dorukhan’ı elden çıkarma kararı aldı. Sıcak parayla stoper, sol bek, sol açık ve forvet transferi yapılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı

Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında yer alan Sırp oyuncu, Benfica'nın Sporting ile oynadığı Süper Kupa maçının kadrosuna giremedi. Ayrılma kararı alan Fejsa'nın rotasında sarı-lacivertliler var.

Cuellar transferini resmen duyurdular
Cuellar transferini resmen duyurdular

Cuellar transferini resmen duyurdular

Aslan'ın ön libero adayları arasında yer alan Gustavo Cuellar’ın Galatasaray’da forma giymek için çok istekli olduğu belirtildi.

Victor Ruiz Beşiktaş'ta
Victor Ruiz Beşiktaş'ta

Victor Ruiz Beşiktaş'ta

İndi için istenen 6.5 milyon euroluk bonservis bedelinin pahalı gelmesi üzerine stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş, La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Victor Ruiz’i 3 yıllığına renklerine bağladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.