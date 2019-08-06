Lider Abdülkadir

Yusuf Yazıcı’nın gidişi engellenemedi ama Abdülkadir ne pahasına olursa olsun tutulacak. Şampiyonluk yolunda liderliği 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür üstlenecek.

AKŞAM

TRABZON’UN umudu Abdülkadir Ömür! Takımın belki de en önemli parçası Yusuf kaybedildi ancak sorumluluğu Abdülkadir Ömür üstlenecek. 20 yaşındaki futbolcuya gelecek teklifl er dinlenmeyecek, Abdülkadir bu sezon kadroda tutulacak. Abdülkadir’in de Avrupa’da oynama hedefi var ancak bu sezon takımından ayrılmaya o da sıcak bakmıyor. Abdülkadir, 20 yaşında olmasına rağmen liderlik vasıflarına inanıyor ve sorumluluktan kaçmıyor.